نجم الزمالك المصري "شيكابالا" يظهر بقميص أستون فيلا الإنجليزي (صورة)

نشر نجم الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا" والبالغ 35 عاما عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" اليوم السبت، صورة له بقميص فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وارتدى شيكابالا قميص أستون فيلا الذي يحمل الرقم 17 وهو المخصص لمواطنه المحترف في النادي الإنجليزي محمود حسن "تريزيغيه"، ويبدو أن نجم الزمالك أراد إرسال رسالة دعم لتريزيغيه أحد نجوم المنتخب المصري قبل مواجهة "الفراعنة" لمنتخب جزر القمر.

صفحة شيكابالا في إنستغرام

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل عن المجموعة السابعة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

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ويتصدر المنتخب المصري فرق المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، وسيتواجه المنتخبان في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات في الـ30 من مارس الجاري، وستحدد المباراة هوية متصدر المجموعة.

المصدر: الحساب الرسمي لشيكابالا في "إنستغرام"