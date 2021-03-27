بعد مسيرة دولية حافلة.. انتخاب زاغوراكيس رئيسا للاتحاد اليوناني لكرة القدم

انتخب ثيودوروس زاغوراكيس أفضل لاعب في كأس أوروبا 2004، رئيسا للاتحاد اليوناني لكرة القدم اليوم السبت لولاية مدتها أربعة أعوام.

وحمل زاغوراكيس البالغ 49 عاما ألوان منتخب بلاده في 120 مباراة دولية بين 1994 و2007.

وقال نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفغيناكيس: "قاد المنتخب الوطني إلى القمة في كأس أوروبا 2004، ويجب أن يقود الآن إعادة بناء كرتنا بمساعدة الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والويفا (الاتحاد الأوروبي)".

With the last of the candidates officially pulling out, Theodoros Zagorakis is in the box seat and is expected to become the new President of the Hellenic Football Federation (EPO). pic.twitter.com/2hAOERpjRP — Hellas Football (@HellasFooty) March 27, 2021

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وزاغوراكيس عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الحاكم المحافظ منذ عام 2014.

وحققت اليونان مفاجأة مدوية بتتويجها بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2004 بأداء متحفظ من مدربها الألماني أوتو ريهاغل.

وحمل زاغوراكيس قائد المنتخب في 2004، ألوان أندية كافالا (1988-1992)، باوك (1992-1998 و2005-2007)، ليستر سيتي الإنجليزي (1998-2000)، أيك اثينا (2000-2004) وبولونيا الإيطالي (2004-2005).

كما تبوأ منصب رئيس نادي باوك بين عامي 2007 و2012.

المصدر: أ ف ب