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زاخاروفا: روسيا تغزو الجليد .. إنجازان تاريخيان عسكري ورياضي في يوم واحد

الرياضة

زاخاروفا: روسيا تغزو الجليد .. إنجازان تاريخيان عسكري ورياضي في يوم واحد
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" على الإنجازين الروسيين الرياضي والعسكري، اللذين تحققا في يوم واحد أمس الجمعة.

وكتبت زاخاروفا اليوم السبت: "بشكل مفاجئ، لكن حقيقة. في يوم واحد ثلاث رياضيات روسيات وثلاث غواصات نووية روسية تغزو الجليد، وكل هذا لأول مرة، وكل هذا بعد عام قلب حياة الكوكب بأكمله. ووراء كل هذا الإنجاز الهائل يقف الكثير من الناس. تذكروا هذا اليوم كلما سمعتم جزءا آخر من البدع حول صلاحية العقوبات... هدفهم شيء واحد، هو تعطيل تطورنا".

واحتلت أمس الجمعة سيدات روسيا منصة التتويج بكاملها في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد المقامة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات العالم التي تحتل فيها سيدات روسيا المراكز الثلاثة الأولى وتحتكر الميداليات الملونة جميعها الذهبية والفضية والبرونزية.

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لأول مرة في التاريخ .. 3 غواصات نووية روسية تخرج من تحت جليد الشمال في وقت واحد
لأول مرة في التاريخ .. 3 غواصات نووية روسية تخرج من تحت جليد الشمال في وقت واحد

وفي اليوم ذاته، ولأول مرة في التاريخ خرجت ثلاث غواصات نووية روسية من تحت جليد الشمال الذي تبلغ سماكته مترا ونصف المتر في وقت واحد، وكانت متأهبة لتوجيه ضربة قاصمة للعدو المفترض.

المصدر: لينتا رو

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