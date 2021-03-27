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بوتين يهنئ "الملكات الثلاث"

الرياضة

بوتين يهنئ
Reuters
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطناته الثلاث آنا شيرباكوفا، وإيليزافيتا توكتاميشيفا، وألكسندرا تروسوفا على إحرازهن المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للتزحلق على الجليد.

وجاء في رسالة التهنئة: "لقد أظهرتن موهبة فائقة ومستوى عاليا من التحضير والتدريب، وقدمتن عروضا صعبة وجميلة. أنا متأكد من أن هذا النجاح، المبني على سنوات عديدة من تدريبكن وجهد مدربيكن، سيصبح صفحة مظفرة أخرى تدوّنها سجلات الرياضة الروسية، وأساسا متينا في الطريق إلى الألعاب الأولمبية المقبلة".

وتمنى بوتين للبطلات الثلاث مواصلة تحقيق الإنجازات، كما أشار إلى أن تتويج شيرباكوفا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم هو أفضل هدية لها في عيد ميلادها الـ17 والذي ستحتفل به في الـ28 من مارس الجاري.

وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات العالم التي تحتل فيها سيدات روسيا المراكز الثلاثة الأولى وتحتكر الميداليات الملونة جميعها الذهبية والفضية والبرونزية.

وأحرزت شيرباكوفا الميدالية الذهبية بعد أن احتلت المركز الأول برصيد (233.17) نقطة في مجموع البرنامجين القصير (81 نقطة) والحر (152.17 نقطة)، تاركة الميداليتين الفضية والبرونزية لمواطنتيها توكتاميشيفا (220.46 نقطة) وتروسوفا (217.20 نقطة) صاحبتي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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المصدر: تاس

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