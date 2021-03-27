بوتين يهنئ "الملكات الثلاث"

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطناته الثلاث آنا شيرباكوفا، وإيليزافيتا توكتاميشيفا، وألكسندرا تروسوفا على إحرازهن المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للتزحلق على الجليد.

وجاء في رسالة التهنئة: "لقد أظهرتن موهبة فائقة ومستوى عاليا من التحضير والتدريب، وقدمتن عروضا صعبة وجميلة. أنا متأكد من أن هذا النجاح، المبني على سنوات عديدة من تدريبكن وجهد مدربيكن، سيصبح صفحة مظفرة أخرى تدوّنها سجلات الرياضة الروسية، وأساسا متينا في الطريق إلى الألعاب الأولمبية المقبلة".

وتمنى بوتين للبطلات الثلاث مواصلة تحقيق الإنجازات، كما أشار إلى أن تتويج شيرباكوفا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم هو أفضل هدية لها في عيد ميلادها الـ17 والذي ستحتفل به في الـ28 من مارس الجاري.

وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات العالم التي تحتل فيها سيدات روسيا المراكز الثلاثة الأولى وتحتكر الميداليات الملونة جميعها الذهبية والفضية والبرونزية.

Вот бы все церемонии награждения были такими!



🥇 Аня Щербакова 🇷🇺

🥈 Лиза Туктамышева 🇷🇺

🥉 Саша Трусова 🇷🇺



Приучают мир к музыке Чайковского pic.twitter.com/JkHzjJZBmM — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 27, 2021

وأحرزت شيرباكوفا الميدالية الذهبية بعد أن احتلت المركز الأول برصيد (233.17) نقطة في مجموع البرنامجين القصير (81 نقطة) والحر (152.17 نقطة)، تاركة الميداليتين الفضية والبرونزية لمواطنتيها توكتاميشيفا (220.46 نقطة) وتروسوفا (217.20 نقطة) صاحبتي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

Три хрупкие девушки, которые покорили весь мир 😍 pic.twitter.com/oPUBwR4AgZ — Чемпионат (@championat) March 26, 2021

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وتستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد بين الـ24 والـ28 من مارس الجاري.

المصدر: تاس