الكشف عن أفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFSH، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن قائمة أفضل 10 لاعبين وأندية في العالم خلال العقد الأخير2011-2020.

وتصدر نجم برشلونة ليونيل ميسي صاحب الكرات الذهبية الست القائمة، ثم حل في المركز الثاني كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والمتوج بالكرة الذهبية 5 مرات.

وشهدت القائمة مفاجأة بتواجد النجم الإسباني أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق والذي يلعب مع فيسيل كوبه الياباني حاليا في المركز الثالث، بينما حل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الرابع، وجاء الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد في المركز الخامس.



وجاء مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني في المركز السادس، بينما حل زميله بالفريق روبيرت ليفاندوفسكي في المركز السابع، وحارس مرمى يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون في المركز الثامن، ثم زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان تاسعا، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عاشرا.

وقام الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بالكشف أيضا عن أفضل 10 أندية في العقد الأخير حيث تصدر برشلونة الكتالوني القائمة بينما حل ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني.

واحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث يليه باريس سان جيرمان الفرنسي ثم أتليتكو مدريد الإسباني، أما بالنسبة ليوفينتوس الإيطالي فجاء في المركز السادس يليه الأندية الإنجليزية على الترتيب تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وأخيرا أرسنال.

المصدر: "وكالات"