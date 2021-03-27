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كورونا يوقع بمدرب البوسنة قبل مواجهة فرنسا

الرياضة

كورونا يوقع بمدرب البوسنة قبل مواجهة فرنسا
Reuters Antonio Bronic
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قال اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم إن إيفايلو بيتيف مدرب المنتخب الأول للبلاد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة فريقه في تصفيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا الأربعاء المقبل.

وأضاف الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "جاءت نتيجة فحص بيتيف إيجابية بعد عودة المنتخب من فنلندا الخميس، بينما جاءت نتائج جميع اللاعبين وأفراد الطاقم الفني سلبية".

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وأشار الاتحاد أيضا: "حالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض".

وبقيادة بيتيف تعادل منتخب البوسنة 2-2 مع نظيره الفنلندي الأربعاء الماضي في مستهل مسيرته ضمن المجموعة الأوروبية الرابعة.

وكانت هذه أول مباراة للمدرب البلغاري على رأس الجهاز الفني للبوسنة.

وتضم المجموعة الرابعة أيضا منتخبي أوكرانيا وكازاخستان.

المصدر: "رويترز"

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