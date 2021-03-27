تأهل سهل للروسي مدفيديف وصعب لأوساكا إلى ثمن النهائي في ميامي

عبر الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى ثمن النهائي من دورة ميامي للتنس بفوزه على التايواني المخضرم لو يين-هسون 6-2، 6-2 في غضون 56 دقيقة فقط.

وسدد الروسي البالغ 25 عاما، الباحث عن لقبه الرابع في دورات الماسترز والأول في ميامي، 9 إرسالات ساحقة وارتكب خطأ مزدوجا واحدا ليبلغ الدور التالي حيث سيلتقي الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الاميركي ريلي أوبيلكا 6-4، 6-2.

وأصبح مدفيديف بعد تتويجه في مرسيليا مؤخرا وبلوغه نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الفائت، أول لاعب خارج نادي "الأربعة الكبار"، المؤلف من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال والسويسري روجير فيدرر الغائبين عن ميامي والبريطاني أندي موراي، يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هيويت في العام 2005.

Daniil Medvedev and Naomi Osaka are off to a great start at #MiamiOpen as men's third seed Alexander Zverev crashes out https://t.co/GTkRkBfjjw — TRT World (@trtworld) March 27, 2021

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فيما لم يكن الظهور الأول لليابانية ناومي أوساكا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة صلبا، حيث بلغت بصعوبة الدور ثمن النهائي من دورة ميامي للتنس، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها 7-6 (7-3) و6-4 على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الجمعة.

وخاضت أوساكا المصنفة ثانية عالميا مباراتها الأولى منذ تحقيق لقبها الرابع في الغراند سلام، في الدور الثاني في ميامي بعد إعفائها من خوض الأول على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات.

وصعبت الرياح العاتية الأمور على أوساكا البالغة 23عاما أمام المصنفة 77 عالميا التي قدمت أداء مميزا.

ولحقت أوساكا بالمصنفتين الأولى الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب والرومانية سيمونا هاليب الثالثة اللتين بلغتا ثمن النهائي بشق النفس بعد أن احتاجتا إلى ثلاث مجموعات.

المصدر: "أ ف ب"