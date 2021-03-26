روسيا تحتكر منصة التتويج للمرة الأولى في بطولة العالم للتزحلق على الجليد (فيديو)

احتلت سيدات روسيا منصة التتويج بكاملها في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد المقامة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأحرزت الروسية آنا شيرباكوفا الميدالية الذهبية بعد أن احتلت المركز الأول برصيد (233.17) نقطة في مجموع البرنامجين القصير (81 نقطة) والحر (152.17 نقطة)، تاركة الميداليتين الفضية والبرونزية لمواطنتيها إيليزافيتا توكتاميشيفا (220.46 نقطة) وألكسندرا تروسوفا (217.20 نقطة) صاحبتي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات العالم التي تحتل فيها سيدات روسيا المراكز الثلاثة الأولى وتحتكر الميداليات الملونة جميعها الذهبية والفضية والبرونزية.

- فيديو عرض آنا شيرباكوفا في البرنامج الحر:

- فيديو عرض إيليزافيتا توكتاميشيفا في البرنامج الحر:

- فيديو عرض ألكسندرا تروسوفا في البرنامج الحر:

وتستضيف العاصمة ستوكهولم بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد بالفترة بين 24 و28 مارس الجاري.

🇷🇺 Весь пьедестал за российскими спортсменками!



🥇 Анна Щербакова

🥈 Елизавета Туктамышева

🥉 Александра Трусова



Браво, девушки 👏🏻 pic.twitter.com/H7tJJz8N6S — Чемпионат (@championat) March 26, 2021

Три хрупкие девушки, которые покорили весь мир 😍 pic.twitter.com/oPUBwR4AgZ — Чемпионат (@championat) March 26, 2021

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المصدر: rsport.ria.ru