قبل أن يبدأ مباراته اليوم.. المنتخب المغربي يتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بعد تعادل خصميه

تأهل المنتخب المغربي إلى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تعادل منافسيه في المجموعة الخامسة ضمن الجولة ما قبل الأخيرة اليوم الجمعة.

وتعادل منتخبا جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي بنتيجة 2-2، قبل مباراة "أسود الأطلس" ضد مضيفه الموريتاني في وقت لاحق اليوم.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات عن المجموعة الخامسة، إذ يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 لكل من بوروندي (5 مباريات) وموريتانيا (أربع مباريات) و4 نقاط لجمهورية إفريقيا الوسطى (5 مباريات).

أسود الأطلس رأسًا إلى الكاميرون! 🦁🇲🇦



منتخب المغرب يحجز مقعدًا بين كبار إفريقيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. 😎#TotalAFCONQ2021 | #TotalAFCON | @EnMarocpic.twitter.com/aGsGaXm4cg — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 26, 2021

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وكان منتخب "أسود الاطلس" المتوج بلقب وحيد عام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019 التي أقيمت في مصر أمام منتخب بنين بضربات الترجيح.

ولحق المنتخب المغربي إلى نهائيات أمم إفريقيا بكل من الكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الإستوائية (العاشرة).

المصدر: أ ف ب