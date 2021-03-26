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روسيا تحصد الميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد (فيديو)

الرياضة

روسيا تحصد الميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد (فيديو)
AFP Jonathan NACKSTRAND
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توج الثنائي الروسي المؤلف من أناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف بالميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد، المقامة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأحرز ميشينا وغالياموف المركز الأول بعد جمعهما 227.59 نقطة في مجموع البرنامجين القصير (75.79 نقطة) والحر (151.8 نقطة).

وجاء الثنائي الصيني (سوي وينجينغ وهان سونغ) المتوج مرتين ببطولة العالم في المركز الثاني برصيد 225.71 نقطة، فيما حصلت روسيا على برونزية المسابقة أيضا بإحراز الثنائي المؤلف من ألكسندرا بويكوفا ودميتري كوزلوفسكي على المركز الثالث برصيد 217.63 نقطة.

وتستضيف العاصمة ستوكهولم بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد بالفترة بين 24 و28 مارس الجاري.

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المصدر: rsport.ria.ru

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