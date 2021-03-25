النرويجي تاندي يتعرض لسقوط مروع خلال بطولة العالم للقفز على الجليد (فيديو)

تعرض النرويجي دانييل تاندي لسقوط مروع اليوم الخميس خلال تنفيذه قفزة بلغت سرعتها 102.6 كم، ضمن بطولة العالم للقفز على الجليد المقامة في سلوفينيا.

واختل توازن تاندي خلال القفزة، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بقوة بالأرض قبل أن يتابع سقوطه إلى أسفل المنحدر الثلجي المخصص للقفز، الذي استقر بنهايته دون حراك.

وهرعت الأطقم الطبية نحو تاندي الذي كان مغشيا عليه، وتم تقديم الإسعافات الأولية قبل نقله بطائرة هيلكوبتر إلى المركز الطبي.

Daniel-André Tande ☄⛷😨😷

Wypadek na skoczni pic.twitter.com/htXvgAlo6U — Rexel (@rexel55) March 25, 2021

وذكر الاتحاد الدولي للتزلج أن صحة تاندي مستقرة، ويتلقى العناية الطبية المطلوبة في المركز الطبي.

FIS World Cup #Planica: Daniel Andre Tande's medical condition after the fall is stable. He has been transported to the Ljubljana Medical Center by helicopter for further tests and treatment. Next information will follow late afternoon.#skijumping#skiflying#FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 25, 2021

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وحسب صحيفة NRK النرويجية، تعرض تاندي لكسر في الترقوة والأضلاع، وهو حاليا في غيبوبة اصطناعية ليوم غد لتخفيف الضغط على دماغه، ولا يوجد خطر حقيقي يهدد حياته.

المصدر: nrk.no + RT