الموت يفجع نجم الاتحاد السكندري المصري في والدته وشقيقتيه
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نعى نادي الاتحاد السكندري المصري اليوم الخميس، عائلة الإيفواري رزاق سيسيه البالغ 22 عاما، لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك.
وكتب النادي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الإدارة تتقدم برئاسة محمد مصيلحي، بالعزاء للاعب الإيفواري رزاق سيسيه في وفاة والدته واثنتين من شقيقاته إثر تعرضهم لحادث أليم.
وأوضح النادي في بيانه أن اللاعب سيغادر إلى كوت ديفوار من أجل حضور مراسم العزاء، على أن يعود في الـ2 من أبريل المقبل.
المصدر: صفحة الاتحاد السكندري في فيسبوك