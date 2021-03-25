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وفاة لاعب منتخب "الآتزوري" الإيطالي بحادث سير أليم

الرياضة

وفاة لاعب منتخب
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لقي دانيال جويريني لاعب فريق الشباب بنادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، والبالغ 19 عاما، مصرعه في حادث مروري الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما.

ونعى نادي لاتسيو لاعبه عبر بيان رسمي، جاء فيه: "لا نزال نشعر بالذهول والصدمة من الألم، رجال وسيدات نادي لاتسيو الرياضي يجتمعون حول عائلة الشاب دانييل جويريني".

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب الشاب كان يستقل سيارة رفقة صديقين له وكلاهما في حالة خطرة عقب الحادث، حيث اصطدمت السيارة بأخرى تم نقل سائقها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

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وبدأ جويريني مسيرته الكروية مع شباب لاتسيو قبل أن ينضم إلى تورينو في صفقة انتقال مجانية في عام 2016. ثم لعب لتورينو وفيورنتينا في فئة الشباب قبل إعارته إلى سبال في أوائل العام الماضي.

وعاد جيريني، الذي مثل منتخب إيطاليا تحت 15 و16 عاما، للانضمام إلى لاتسيو بشكل دائم في يناير، ووقع عقدا لمدة 3 سنوات مع النادي.

المصدر: twitter/OfficialSSLazio

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