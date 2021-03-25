أزمة الزمالك والفنان محمد منير تنتهي بـ "كش ملك"

أثار الفنان محمد منير الملقب بـ"الملك"، الجدل خلال الساعات الماضية بعد إعلانه في تصريحات ببرنامج تلفزيوني تراجعه عن تشجيع نادي الزمالك المصري.

ونشر نادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة للفنان منير وهو يقوم بالتوقيع على قميص النادي الأحمر.

تحت تعليق: "إلى أبنائي كل اللاعبين.. محبتي لكم إلى الأبد، وتسقط العنصرية.. محمد منير".

"إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية."

🎶👑 🎶 محمد منير



دائماً في قلوبنا يا ملك 🦅❤️ pic.twitter.com/CGbf7zA6q0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 24, 2021

وعلق نادي الزمالك المصري، على التصريحات التي أدلى بها الفنان الكبير محمد منير بشأن تراجعه عن تشجيع الفارس الأبيض.

وقال الحساب الرسمي للنادي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، "الملك الحقيقي ليس صائدا للمجد، المشجع المخلص هو الملك الحقيقي".

وأرفق الزمالك تغريدته بصورة للعبة الشطرنج تشير إلى وفاة الملك على يد جندي مرسوم عليه ألوان الزمالك، قاصدا بها الفنان محمد منير.

A true "King" is never a glory hunter. 😉

A loyal fan is the TRUE king! 👑#ZamalekComesFirstpic.twitter.com/MYH51UNzyt — Zamalek SC English (@ZSCOfficial_EN) March 24, 2021

وعرف عن المطرب محمد منير، منذ بداياته أنه محب لنادي الزمالك ومشجع له ودائما ما يقترن اسمه بالنادي الأبيض.

وكان تصريحه بمثابة صدمة لجماهير القلعة البيضاء وتسبب في غضبهم، وزاد من الغضب بعد نشر صور "الكينج"، "الملك"، وهو يوقع على الفانلة الحمراء، وقام البعض بمهاجمته لأنه من كبار مشجعي القلعة البيضاء.

وتراجع محمد منير عن تشجيعه لنادي الزمالك، قائلا: "كنت زملكاوي ولكن الآن أحب لاعبي النادي الأهلي، وكتبت على تويتر أثناء مشاركة النادي في كأس العالم للأندية وقلت إنه يجب على كل مصري أن يشجع فريق الأهلي أمام بايرن ميونخ على الرغم من أنني أشجع فريق بايرن ميونخ بشدة".

ناصر حاتم

المصدر: RT