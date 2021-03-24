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تصفيات مونديال قطر.. أوكرانيا تفرض التعادل على بطلة العالم فرنسا (فيديو)

الرياضة

تصفيات مونديال قطر.. أوكرانيا تفرض التعادل على بطلة العالم فرنسا (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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فرض المنتخب الأوكراني التعادل على مضيفه الفرنسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ19، وعادل الضيوف النتيجة عن طريق مدافع "الديوك" برسنيل كيمبيمبي بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، أضاع المنتخب الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018 نقطتين ثمينتين في رحلة التصفيات الأوروبية، فيما جمعت أوكرانيا نقطة ثمينة من أرض "الديوك".

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وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الرابعة تعادل منتخبا فنلندا والبوسنة بهدفين لكل منهما.

المصدر: RT

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