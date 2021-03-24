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الفنانة المصرية التي أثارت صورتها مع محمد صلاح جدلا واسعا تخرج عن صمتها (فيديو وصور)

الرياضة

الفنانة المصرية التي أثارت صورتها مع محمد صلاح جدلا واسعا تخرج عن صمتها (فيديو وصور)
AFP OZAN KOSE
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خرجت الفنانة المصرية نوران خليل، عن صمتها بعد صورتها المثيرة للجدل مع محمد صلاح نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت خليل، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها لم تخترق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأنها التقت محمد صلاح بالصدفة في صالة اللياقة البدنية التي تتدرب فيها منذ سنتين، وأكدت أنها ليست الوحيدة التي التقطت صورة مع صلاح في ذلك اليوم.

وكانت الفنانة خليل قد نشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لها رفقة صلاح تم التقاطها من داخل صالة اللياقة البدنية الخاصة في فندق إقامة "منتخب الفراعنة"، وأرفقتها بالقول: "صورة القرن"، مما أثارت جدلا كبيرا  حول جدية الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع  انتشار فيروس كورونا، رغم تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي منع الزيارات عن المنتخب حرصا على سلامة اللاعبين.

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ويواجه المنتخب المصري الخميس مضيفه الكيني في العاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: RT

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