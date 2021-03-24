الأهلي يحتفي بانضمام الفنان المصري محمد منير لمشجعيه بعد تركه تشجيع الغريم الزمالك (فيديو وصور)

احتفى الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري بانضمام الفنان محمد منير لمشجعيه، بعد ساعات قليلة من إعلانه ترك تشجيع الغريم الزمالك، وإعلانه الإعجاب بنجوم "القلعة الحمراء".

ونشر الموقع الرسمي للأهلي في "تويتر" اليوم الأربعاء، صورة لمحمد منير وهو يوقع على قميص الأهلي، بعد أن كتب عليه بخط يده: "إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية".

وأرفق الأهلي الصورة بالقول: "محمد منير دائما في قلوبنا يا ملك".

"إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية."

🎶👑 🎶 محمد منير



دائماً في قلوبنا يا ملك 🦅❤️ pic.twitter.com/CGbf7zA6q0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 24, 2021

وأثار منير الجدل بعدما صرح خلال لقاء تلفزيوني بأنه لم يعد حاليا مشجعا لنادي الزمالك، ومعربا حبه للاعبي الأهلي، قائلا: "كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب لاعبي الأهلي".

وأضاف: "أنا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، لكن وقت مباراتهم مع الأهلي في كأس العالم للأندية، كنت بشجع الأهلي، وطالبت جميع المصريين بتشجيعه".

كنت زملكاوي...!



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وأشعل انتقال منير الذي كان من أكبر مشجعي الزمالك إلى تشجيع الغريم الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي بين شد وجذب بين مشجعي الفريقين العريقين.

#محمد_منير

الجدل الداير حالياً علي تغيير إنتماء محمد منير لنادى الزمالك واخد أكبر من حجمه بصراحه والحالة الي عليها جمهور الزمالك وشتيمتهم له والتحول الفظيع في علاقتهم بيه الخ الخ.

الحقيقة كل ده يتحمله من ادخل في عقولهم واقنعهم وعمل لهم مقارنات عجيبه بين جماهير الناديين 👇👇 — Hossam zamalkaw (@Hossamzamalkaw3) March 24, 2021

الواحد لما يزعل علي حد انه بطل يشجع الزمالك يزعل علي مجدي يعقوب علي عمرو دياب مش محمد منير — Ibrahim Amer (@Ibrahim67818765) March 24, 2021

نفسى اعزّى استاذ احمد الطيب، بقاله سنين بيقول الزمالك بيشجعه الكينج محمد منير و الأهلى بيشجعه الفنان شعبان عبد الرحيم، زمانه حاجز فى العناية المركزة دلوقتى — Rawan (@rawanelsokary_) March 24, 2021

نادي الزمالك خلاص هيتقفل عشان محمد منير مبقاش يشجعه — mohamed nabil (@mHmED809) March 24, 2021

في يوم وليلة محمد منير اللي بقاله 43 سنه بيغني اتقال عليه اوسخ الألفاظ من شوية ناس مش فاهمين معني الفن ولا عارفين معني الرياضة ..

ف لحظة محمد منير بقي شخص ملهوش قيمة علشان قال أنه مبقاش يشجع الزمالك



بوست ف حب كينج مصر وابن النيل محمد منير ♥ — Abo Treaka Lovers 🧢 (@TreakaLovers) March 24, 2021

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي