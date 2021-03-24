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الأهلي يحتفي بانضمام الفنان المصري محمد منير لمشجعيه بعد تركه تشجيع الغريم الزمالك (فيديو وصور)

الرياضة

الأهلي يحتفي بانضمام الفنان المصري محمد منير لمشجعيه بعد تركه تشجيع الغريم الزمالك (فيديو وصور)
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احتفى الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري بانضمام الفنان محمد منير لمشجعيه، بعد ساعات قليلة من إعلانه ترك تشجيع الغريم الزمالك، وإعلانه الإعجاب بنجوم "القلعة الحمراء".

ونشر الموقع الرسمي للأهلي في "تويتر" اليوم الأربعاء، صورة لمحمد منير وهو يوقع على قميص الأهلي، بعد أن كتب عليه بخط يده: "إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية".

وأرفق الأهلي الصورة بالقول: "محمد منير دائما في قلوبنا يا ملك".

وأثار منير الجدل بعدما صرح خلال لقاء تلفزيوني بأنه لم يعد حاليا مشجعا لنادي الزمالك، ومعربا حبه للاعبي الأهلي، قائلا: "كنت زملكاوي بس دلوقتي بحب لاعبي الأهلي".

وأضاف: "أنا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، لكن وقت مباراتهم مع الأهلي في كأس العالم للأندية، كنت بشجع الأهلي، وطالبت جميع المصريين بتشجيعه".

وأشعل انتقال منير الذي كان من أكبر مشجعي الزمالك إلى تشجيع الغريم الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي بين شد وجذب بين مشجعي الفريقين العريقين.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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