حفيد الديكتاتور الإيطالي الراحل موسوليني يوقع أول عقد احترافي مع فريق لاتسيو

وقع رومانو فلورياني موسوليني، حفيد الديكتاتور الإيطالي الراحل، بينيتو موسوليني، أول عقد احترافي له في عالم كرة القدم مع نادي لاتسيو، الذي انضم مؤخرا لفريقه دون الـ 23 عاما.

ونشر رومانو عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" صورة له خلال توقيعه عقدا احترافيا مع لاتسيو حتى عام 2024.

وكتب موسوليني الحفيد: "يسعدني أن أوقع أول عقد احترافي لي مع لاتسيو، وأن أقضي 3 سنوات أخرى بهذا القميص".

وطالب رومانو موسوليني الشهر الماضي عند انضمامه لفريق لاتسيو للشباب، جماهير لاتسيو بعدم الحكم عليه من خلال عائلته.

UFFICIALE‼️



Romano Floriani #Mussolini ha firmato il suo primo contratto da professionista✍🏻



Il terzino classe 2003 ha firmato fino al 2024 con la #Lazio📆 pic.twitter.com/scc2PF9mNk — Voce Laziale (@vocelaziale) March 23, 2021

إقرأ المزيد

ورومانو هو الابن الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني، وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي، وتحالف مع ألمانيا بقيادة هتلر في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: matchtv.ru