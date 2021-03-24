كين وصلاح في صدارة التشكيل الأغلى بالدوري الإنجليزي (صورة)

كشفت صحيفة "آس"الإسبانية، عن التشكيل الأغلى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويأتي في صدارته هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، والنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وتصدر التشكيل مهاجم توتنهام الإنجليزي، الذي تبلغ قيمته داخل التشكيل للموسم الجاري 2020-2021 ، 120 مليون يورو.

فيما احتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم "الريدز" المركز الثاني بقيمة وصلت إلى مبلغ 110 ملايين يورو.

ويتقاسم اللاعبان صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 17 هدفا.

وسيطر فريق ليفربول على التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي، حيث تواجد فيه 6 لاعبين.

إقرأ المزيد

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر- ليفربول (65 مليون يورو)

الدفاع: روبرتسون- ليفربول (70 مليون يورو)، فان دايك- ليفربول (60 مليون يورو)، دياز- مانشستر سيتي (70 مليون يورو)، ألكسندر أرنولد- ليفربول (100 مليون يورو).

خط الوسط: برونو فيرنانديز- مانشستر يونايتد (90 مليون يورو)، رودري- مانشستر سيتي (70 مليون يورو)، دي بروين- مانشستر سيتي (100 مليون يورو).

الهجوم: هاري كين- توتنهام (120 مليون يورو)، محمد صلاح- ليفربول (110 ملايين يورو)، ساديو ماني- ليفربول (100 مليون يورو).

المصدر: صحيفة AS الإسبانية