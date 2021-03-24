إياكيني يعود لتدريب فيورنتينا بعد استقالة برانديلي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الأربعاء تعيين جوزيبي إياكيني لتدريب فريقه، بدلا من تشيزاري برانديلي، الذي استقال من ولايته الثانية بسبب النتائج المحبطة.

وكان إياكيني تولى تدريب فيورنتينا بدلا من فينشنزو مونتيلا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، لكنه أقيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتولى برانديلي المسؤولية للمرة الثانية بعدما قاد النادي سابقا خلال الفترة 2005-2010.

إقرأ المزيد

لكن المدرب المخضرم استقال أمس الثلاثاء بعدما اكتفى بتحقيق خمسة انتصارات فقط في الدوري، ليقبع فيورنتينا في المركز 14.

وقال النادي في بيان: "عاد إياكيني لتدريب فيورنتينا. يستطيع فيورنتينا أن يؤكد أن إياكيني أصبح يتولى قيادة الفريق الأول".

وسيخوض إياكيني، مدرب سامبدوريا وأودينيزي السابق الذي فاز 12 مرة في 31 مباراة بالدوري خلال ولايته الأولى مع فيورنتينا، سيخوض مرانه الأول في منصبه الجديد اليوم الأربعاء.

وسيلعب فيورنتينا في ضيافة جنوة في الثالث من أبريل/ نيسان وبعد التوقف الدولي.

المصدر: "رويترز"