إياكيني يعود لتدريب فيورنتينا بعد استقالة برانديلي
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الأربعاء تعيين جوزيبي إياكيني لتدريب فريقه، بدلا من تشيزاري برانديلي، الذي استقال من ولايته الثانية بسبب النتائج المحبطة.
وكان إياكيني تولى تدريب فيورنتينا بدلا من فينشنزو مونتيلا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، لكنه أقيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتولى برانديلي المسؤولية للمرة الثانية بعدما قاد النادي سابقا خلال الفترة 2005-2010.
Official: Giuseppe Iachini has officially returned to the #Fiorentina bench after four months, as Cesare Prandelli resigned on Tuesday morning.https://t.co/gVQjtEE2I9#SerieA#Viola#SerieATIM#Iachini#Prandellipic.twitter.com/hOPh4mgvbI— footballitalia (@footballitalia) March 24, 2021
لكن المدرب المخضرم استقال أمس الثلاثاء بعدما اكتفى بتحقيق خمسة انتصارات فقط في الدوري، ليقبع فيورنتينا في المركز 14.
وقال النادي في بيان: "عاد إياكيني لتدريب فيورنتينا. يستطيع فيورنتينا أن يؤكد أن إياكيني أصبح يتولى قيادة الفريق الأول".
وسيخوض إياكيني، مدرب سامبدوريا وأودينيزي السابق الذي فاز 12 مرة في 31 مباراة بالدوري خلال ولايته الأولى مع فيورنتينا، سيخوض مرانه الأول في منصبه الجديد اليوم الأربعاء.
وسيلعب فيورنتينا في ضيافة جنوة في الثالث من أبريل/ نيسان وبعد التوقف الدولي.
المصدر: "رويترز"