ديمبلي يسقط مغشيا عليه خلال التدريبات.. ويثير الذعر في صفوف أتلتيكو مدريد (فيديو)

سقط الفرنسي موسى ديمبلي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني البالغ 24 عاما مغشيا عليه خلال تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، ما أثار الذعر في صفوف نادي العاصمة الإسبانية خوفا على سلامته.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



💥 Susto en el entrenamiento del Atlético



🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado



👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución



⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBfpic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سقط ديمبلي مغشيا عليه بسبب انخفاض في ضغط الدم.

وأضافت الصحيفة أن الطاقم الطبي لأتلتيكو نجح في إسعاف ديمبيلي سريعا، وتم وضعه تحت المراقبة.

إقرأ المزيد

وذكر أتلتيكو في بيان أن صحة ديمبلي مستقرة ومؤشراته الحيوية طبيعية تماما وفي انتظار التطورات.

المصدر: mundodeportivo.com