بالفيديو.. لحظة سرقة مصطفى محمد وضبط اللص في تركيا

ألقت الشرطة التركية في مدينة إسطنبول القبض على اللص الذي سرق حقيبة يد اللاعب، مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري ونادي غلطة سراي التركي قبل عدة أيام.

وتعرض مصطفى محمد الذي يلعب في صفوف النادي التركي على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك المصري، تعرض لواقعة سرقة خلال تسوقه في مركز "إستيني بارك" بمدينة إسطنبول.

وسرق اللص حقيبة المهاجم المصري، التي كان بداخلها جواز سفره ومحفظته.

وقامت الشرطة التركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصباح" التركية، بالتحقيق بما جرى مع اللاعب المصري، من خلال كاميرات المراقبة للمكان والتي أظهرت كيف نفذ السارق جريمته.

وأظهرت الكاميرات لحظة جلوس اللص واستغلاله انشغال مصطفى محمد بالحديث مع أحد أصدقائه، ثم الاستيلاء على حقيبة يد المهاجم.

SABAH ÖZEL | Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in çantasının çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı! Mohamed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. pic.twitter.com/ypDYrpBVPw — Sabah Spor (@sabahspor1) March 23, 2021

إقرأ المزيد

ونجحت الشرطة التركية في القبض على اللص صباح الثلاثاء، بعد تحقيقات استمرت منذ يوم 11 مارس الماضي، واستعادت حقيبة يد مصطفى محمد.

ويتواجد اللاعب مصطفى محمد في مصر حاليا، إذ انضم لمعسكر منتخب "الفراعنة" استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

المصدر: Sabah Spor