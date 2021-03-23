بعد سلسلة نتائج مخيبة.. ليفركوزن يقيل مدربه بوش

انفصل باير ليفركوزن عن المدرب بيتر بوش اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من النتائج السلبية تركته في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ويأتي رحيل بوش بعد الخسارة 3-صفر أمام هيرتا برلين يوم الأحد ليتعثر الفريق للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات في كل المسابقات.

وسيتولى هانز فولف، الذي كان يدرب منتخب ألمانيا تحت 18 عاما، المسؤولية خلفا للمدرب بوش، وسيساعده بيتر هيرمان لاعب وسط ليفركوزن السابق.

📈 Bayer Leverkusen's first 12 Bundesliga matches



Wins - 8

Draws - 4

Lost - 0



📉 Bayer Leverkusen's last 14 Bundesliga matches



Wins - 3

Draws - 3

Lost - 8



👋 Clinging on to a top six spot as it stands #B04 have sacked coach Peter Bosz, with Hannes Wolf taking the reins pic.twitter.com/Ok6xxn1CJX — WhoScored.com (@WhoScored) March 23, 2021

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وقال النادي في بيان "تعامل باير ليفركوزن مع الأثر السلبي للأسابيع القليلة الماضية وقرر إعفاء بيتر بوش من مهام منصبه فورا".

وأضاف ليفركوزن أنه تقرر أيضا رحيل مساعدي بوش وهما هندري كروزن وروب ماس.

ولدى ليفركوزن 40 نقطة من 26 مباراة، ويتأخر بسبع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب، وهو آخر المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون أول مباراة للمدرب فولف على أرضه أمام شالكه متذيل الترتيب في الثالث من أبريل المقبل وبعد التوقف الدولي.

المصدر: "رويترز"