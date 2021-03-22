الكشف عن قميص المنتخب الروسي خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (صور)

كشف الموقع الرسمي للمنتخب الروسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن قميص المنتخب الأول الأساسي الذي سيشارك به الفريق في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2020.

ويتميز القميص الجديد بالأناقة والبساطة في آن واحد، ويبرز في منتصفه ألوان العلم الروسي.

📸 Кадр дня. Ильзат Ахметов в новой форме от adidas.



#СборнаяРоссииpic.twitter.com/Wx3cm4uYUi — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021

يذكر أن المنتخب الروسي سيلعب ضمن بطولة "يورو 2020" التي تأجلت من الصيف الماضي للعام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وبلجيكا وفنلندا.

🇷🇺 Дождались! Новая форма сборной России



В ней она выступит на Евро-2020 и отборе на ЧМ pic.twitter.com/WBy2uK8nOs — Чемпионат (@championat) March 22, 2021

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وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022 يلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات كرواتيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص ومالطا.

المصدر: championat.com