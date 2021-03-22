استبعاد نجم الهلال من المنتخب السعودي لإصابته بفيروس كورونا

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين، إصابة مهاجم المنتخب ونادي الهلال عبد الله الحمدان بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر "الأخضر" الإعدادي في الرياض.

وجاء في بيان "الأخضر" عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "أظهرت نتائج فحص كوفيد-19، التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر، سلامتهم، باستثناء اللاعب عبد الله الحمدان، الذي ظهرت نتيجته إيجابية، وعلى ضوء ذلك تم استبعاده".

—— أظهرت نتائج فحص فايروس كوفيد-19 التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان التي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده .



متمنين له الشفاء العاجل 💚 pic.twitter.com/PY4x2RnZ1i — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 22, 2021

إقرأ المزيد

وسيحتضن ملعب "مرسول بارك" في الرياض، مواجهة "الأخضر" مع "الأزرق" الكويتي وديا في الـ25 من مارس الجاري، تحضيرا لمواجهة فلسطين بعدها بخمسة أيام ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 في الصين.

المصدر: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي