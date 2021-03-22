تسيسكا موسكو يتخلى عن خدمات مدربه غانتشارينكو

أعلن نادي تسيسكا موسكو اليوم الاثنين تخليه عن خدمات مدرب فريق كرة القدم الأول في نادي العاصمة الروسية، البيلاروسي فيكتور غانتشارينكو وقدم له الشكر على الفترة التي أمضاها مع الفريق.

وأعلن نادي تسيسكا في بيان رسمي، أنه بالاتفاق المتبادل بين الإدارة والمدرب غانتشارينكو قرر الطرفان إنهاء العقد بينهما، وشكرت الإدارة المدرب على الجهد الذي قدمه مع الفريق خلال الأعوام السابقة.

Viktar Hancharenka left #CSKA. Head coach and the Army club parted ways by mutual agreement https://t.co/NFwpyab1Mhpic.twitter.com/1oJZZzSrMr — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) March 22, 2021

وتولى غانتشارينكو تدريب تسيسكا في ديسمبر عام 2016 وقاد الفريق إلى 82 انتصارا في 167 مباراة في كل المسابقات.

وحقق الفريق تحت قيادته كأس السوبر المحلي عام 2018 والمركز الثاني في بطولة الدوري لموسمين.

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وتعرض تسيسكا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة للعديد من الهزائم مؤخرا كان آخرها الخسارة أمام المتصدر زينيت (48 نقطة) في موسكو بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الماضية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: championat.com