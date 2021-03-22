طائر يختار ميدان المباراة لوضع بيوضه (فيديو)

توقفت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم لفترة وجيزة، بسبب حادث غير متوقع، عندما اكتشفوا أن طائرا وضع بيضة في أرض الملعب مباشرة.

وتسبب الطائر الدخيل بإيقاف اللقاء الذي جمع بين ناديي "نوتيكو" و"فيرا كروز" بعد أن قرر وضع بيضته في منتصف الميدان، فأوقف حكم الساحة المباراة قبل أن يقوم بنقل البيضة إلى خارج حدود الملعب ليعود ويستكمل المباراة.

وفي نهاية المباراة فاز ناوتيكو على فيراكروز بنتيجة 3-1.

ويعتبر هذا النوع من الطيور، الذي يدعى Southern lapwing، شائعا ومنتشرا في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وعادة ما يضع بيوضه في نهاية الشتاء، ولا يمثل انقراضه حاليا مصدر قلق.

المصدر: eurosport.ru