نهائي مبكر في المربع الذهبي لكاس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
RT @EmiratesFACup
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أسفرت قرعة الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، عن مواجهة من العيار الثقيل.
وأوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، في مواجهة نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل.
بينما ستجمع المواجهة الثانية فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون.
Here's your Official #EmiratesFACup semi-final draw 👀 pic.twitter.com/TEwnrHvQ8h— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
Watch the full #EmiratesFACup Semi-Final draw 𝗟𝗜𝗩𝗘! 🏆 https://t.co/5vJl1CbcUa— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
وستقام مباراتا الدور قبل النهائي للمسابقة يوم السبت 17 أبريل الجاري.
المصدر: "twitter/EmiratesFACup"