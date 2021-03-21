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نهائي مبكر في المربع الذهبي لكاس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

نهائي مبكر في المربع الذهبي لكاس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
RT @EmiratesFACup
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أسفرت قرعة الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، عن مواجهة من العيار الثقيل.

وأوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، في مواجهة نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل.

بينما ستجمع المواجهة الثانية فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون.

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وستقام مباراتا الدور قبل النهائي للمسابقة يوم السبت 17 أبريل الجاري.

المصدر: "twitter/EmiratesFACup" 

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