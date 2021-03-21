رئيس بايرن ميونيخ يحسم الجدل حيال مستقبل المدرب فليك

حسم الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينتس رومينيغه، الجدل حيال مستقبل مدرب فريقه، هانزي فليك، مستبعدا رحيله لخلافة المدرب يواكيم لوف في منتخب ألمانيا بعد كأس أمم أوروبا.

ومنذ أن أعلن لوف، قراره بالتخلي عن تدريب المنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، والمقررة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين، بات اسم فليك على كل لسان، فيما شرّع الأخير باب الشكوك بعدم نفيه احتمالية رحيله عن "بافاريا" قبل نهاية عقده في عام 2023.

وأمام حالة التوتر التي أثارتها هذه المسألة داخل أروقة حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أكد رومينيغه لصحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية، اليوم الأحد، أنه لن يسمح برحيل مدربه.

وقال: "هذا ليس احتمالا، بل حقيقة".

وأكمل: "لدينا جميعا المصلحة في الذهاب إلى نهاية ما اتفقنا عليه بالعقد"، في إشارة إلى التعاقد مع فليك في نوفمبر 2019، وأضاف الرجل القوي في النادي البافاري: "وقد قلت له ذلك بشكل لا لبس فيه" وأن المدرب أخذ علما بهذه النقطة "بطريقة احترافية".

المصدر: أ ف ب