الحارس المغربي بونو يدخل تاريخ إشبيلية بعد هدفه "القاتل" في بلد الوليد (فيديو)

دخل الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، تاريخ فريقه إشبيليه، بعدما سجل له هدفا خلال المباراة التي جمعته ببلد الوليد، أمس السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم بلد الوليد بهدف دون رد، تحصل إشبيلية على ضربة ركنية، ليتقدم بونو إلى منطقة جزاء الفريق الخصم لمساندة زملائه، واستغل الحارس المغربي ارتباكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى، محرزا هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل.

Gol histórico de Yassine Bounou con el Sevilla!! pic.twitter.com/trHK4QFItA — Rabie Takassa🇲🇦⚽️ (@Rabie_Takassa) March 20, 2021

LAST MINUTE EQUALISER!!!



Drama unfolded in the Spanish La Liga as Sevilla’s Goalkeeper Yassine Bounou scored a last minute equaliser against Real Valladolid to snatch a point late on🍿🔥 pic.twitter.com/5VxD7TyD6Y — Marshalls World of Sport (@World_of_Sport) March 20, 2021

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن الحارس المغربي بونو، أصبح أول حارس من إشبيلية يسجل هدفا في الدوري الإسباني عبر تاريخه.

1 - Yassine Bounou 🇲🇦 has become the first keeper to score in @LaLigaEN for @SevillaFC_ENG ever. Miracle#RealValladolidSevillapic.twitter.com/d3b8LGawxT — OptaJose (@OptaJose) March 20, 2021

وبعد هذا التعادل، بقي إشبيلية رابعا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف، اليوم الأحد، برشلونة، ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة.

المصدر: "أويتا"