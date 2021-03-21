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الحارس المغربي بونو يدخل تاريخ إشبيلية بعد هدفه "القاتل" في بلد الوليد (فيديو)

الرياضة

الحارس المغربي بونو يدخل تاريخ إشبيلية بعد هدفه
@FootMoroccan/Twitter
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دخل الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، تاريخ فريقه إشبيليه، بعدما سجل له هدفا خلال المباراة التي جمعته ببلد الوليد، أمس السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم بلد الوليد بهدف دون رد، تحصل إشبيلية على ضربة ركنية، ليتقدم بونو إلى منطقة جزاء الفريق الخصم لمساندة زملائه، واستغل الحارس المغربي ارتباكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى، محرزا هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن الحارس المغربي بونو، أصبح أول حارس من إشبيلية يسجل هدفا في الدوري الإسباني عبر تاريخه.

وبعد هذا التعادل، بقي إشبيلية رابعا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف، اليوم الأحد، برشلونة، ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة.

المصدر: "أويتا"

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