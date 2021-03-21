شاهد.. نجم الهلال السعودي يسقط مغشيا عليه في المباراة الثالثة والأطباء يفسرون حالته

تجدد إغماء نجم فريق الهلال، بافيتيمبي غوميز، للمرة الثانية هذا الموسم والثالثة منذ انضمامه للهلال، حيث فقد المهاجم الفرنسي وعيه، أمس السبت، خلال مجريات مباراة فريقه ضد القادسية.

وخلال أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، سقط غوميز على الأرض دون أي احتكاك مع أي لاعب، ما استدعى التدخل الطبي الفوري الذي نجح في إفاقته، وعاد اللاعب لإكمال المباراة.

لحظة سقوط لاعب نادي الهلال غوميز بعد تعرضه لحالة إغماء ويعود بعدها لإستكمال اللعب . ألف سلامة pic.twitter.com/tNbDoKfUlv — جدول المباريات (@Matches_2day) March 20, 2021

🎥 جوميز يتلقى الاسعافات الأولية ويفيق من حالة الإغماء pic.twitter.com/NVJd2BCKf0 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 20, 2021

وكان غوميز، تعرض لإغماء أيضا قبل مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، ولكنه نجح في تلك المباراة في تسجيل هدفين، فيما كانت حالة الإغماء الأولى له مع نادي الهلال الذي انضم إليه في العام 2018، في الموسم الماضي خلال مباراة الأهلي ضمن الجولة الـ19.

وتعرض غوميز أيضا لحالات إغماء مشابهة أثناء لعبه للعديد من الأندية التي احترف فيها في الدوري التركي، والفرنسي، والإنجليزي، لكن هذا الأمر لم يؤثر على مسيرته الاحترافية، إذ وصف بعض أطباء الأندية التي لعب لها المهاجم الفرنسي، ما يحدث له، بأنها حالة انخفاض في ضغط الدم.

وانتهت مواجهة الهلال وضيفه القادسية بفوز أصحاب الأرض، بهدف دون رد.

يذكر أن غوميز (35 عاما)، يحتل حاليا صدارة قائمة هدافي دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، برصيد 18 هدفا، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

المصدر: وكالات