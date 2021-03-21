بعدما فتح زيدان الباب أمام عودته للريال.. بيرلو يعلق على إمكانية رحيل رونالدو

أكد مدرب نادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، أمس السبت، أنه سعيد بمواصلة العمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمتد عقده مع فريق "السيدة العجوز"، حتى يونيو 2022.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات (رونالدو)، بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا.

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وفتح مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الباب أمام عودة "الدون" إلى فريق العاصمة الإسبانية، معتبرا أن ذلك "محتمل".

وقال بيرلو عشية مباراة فريقه ضد ضيفه بينيفينتو في الدوري الإيطالي المقررة مساء اليوم الأحد، في أول تعليق له على إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس: "حتى الآن، لم نفكر بالموضوع، يتبقى عام على انتهاء عقد كريستيانو معنا، ونحن سعداء بذلك".

وتابع الدولي الإيطالي السابق المتوج بكأس العالم في 2006 : "نحن نركز على نهاية الموسم. لقد سجل (كريستيانو رونالدو) الكثير من الأهداف وإمكاناته أبعد من أن تناقش".

ووجه رونالدو (36 عاما)، رسالة إلى جماهير يوفنتوس عبر "إنستغرام"، بعد أن اختير يوم الجمعة الماضي، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي للموسم الفائت من قبل رابطة اللاعبين.

ووعد أفضل هداف في الدوري هذا الموسم (23 هدفا) في المنشور، جماهير "البيانكونيري": "أننا سنواصل العمل حتى اليوم الأخير، لأننا نملك سويا أسباب للاحتفال هذا الموسم".

ويحتل يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة، المركز الثالث في "سيري أ"، بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: أ ف ب