شاهد.. هالاند يغادر ملعب مباراة دورتموند غاضبا

غادر مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند، الملعب غاضبا، بعد نهاية مباراة فريقه ضد كولن بالتعادل الإيجابي (2-2)، أمس السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

ومع إطلاق صافرة نهاية المباراة، قام هالاند بتمرير قميصه إلى أحد لاعبي كولن، ثم توجه على الفور إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، والغضب يعتري وجهه.

ونشر هالاند بعد المباراة تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، عبر فيها عن إحباطه وخيبة أمله من التعادل مع كولن، حيث كتب "ليست أفضل نتيجة، سنستخدم هذا كحافز لنعود أقوى. شكرا لكل جماهير دورتموند على الدعم الدائم".

Not a great result. We will use this as motivation to be back stronger! Thanks to all the @BVB fans for your continued support. We’ll be back soon! 💪🏻 pic.twitter.com/9yFdBHVnIO — Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 20, 2021

وكان هالاند، أنقذ فريقه من الخسارة أمام كولن، بتسجيله هدفين، لكن نتيجة التعادل 2-2، أبقت فريقه في المركز الخامس وجعلته يبتعد بفارق 4 نقاط عن آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: espnfc