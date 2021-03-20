الصينية يانغ تحطم الرقم العالمي في سباق 20 كلم مشيا

حطمت بطلة العالم السابقة، الصينية يانغ جيايو، الرقم القياسي العالمي، لتفوز بسباق 20 كلم مشيا للسيدات، في بطولة الصين الوطنية في هوانغشان، اليوم السبت.

وقطعت يانغ (25 عاما) مسافة السباق بزمن قدره ساعة واحدة و23 دقيقة و49 ثانية، لتحطم بفارق 49 ثانية الرقم القياسي السابق الذي حققته مواطنتها البطلة العالمية والأولمبية ليو هونغ في العام 2015.

كما نجحت ليو هونغ، في ذات السباق، من تحسين رقمها القياسي السابق، حيث احتلت المركز الثاني، بساعة واحدة، و24 دقيقة، و27 ثانية.

كما حسنت كي يانغ شيه، رقمها الشخصي لتحتل المركز الثالث بزمن قدره ساعة واحدة و24 دقيقة و45 ثانية.

وستمثل العداءات الثلاث، منتخب بلادهن الصين، في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف العام المقبل.

المصدر: رويترز