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شاهد.. سفيان ديوب يسجل هدفا عالميا في الدوري الفرنسي

الرياضة

شاهد.. سفيان ديوب يسجل هدفا عالميا في الدوري الفرنسي
ARBFOOT /Twitter
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أحرز لاعب وسط نادي موناكو، الفرنسي ذو الأصول المغربية، سفيان ديوب، هدفا عالميا في لقاء فريقه ضد سانت إيتيان، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل ديوب الهدف الثالث لفريقه، بعدما اعترض كرة عرضية من مدافع سانت إيتيان، الكاميروني إيفان نيو، ليندفع نحو المرمى، ويقوم برفع الكرة من فوق الحارس، ساقطة على طريقة "اللوب"، محرزا واحدا من أجمل أهداف الموسم.

وانتهت المباراة بفوز موناكو، بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق نقطة عن كل من ليون الثالث، وباريس سان جيرمان الثاني (60 نقطة لكل منهما)، قبل مباراتهما المنتظرة غدا الأحد في قمة هذه المرحلة، وبفارق 4 نقاط عن ليل المتصدر، الذي يستقبل نيم في اليوم ذاته.

المصدر: RT

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