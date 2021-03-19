إسرائيل تهزم الإمارات بعقر دارها (33-0) بالرغبي في أول مواجهة بعد التطبيع

شهدت مدينة دبي اليوم الجمعة، مباراة ودية بالرغبي بين منتخب الإمارات ونظيره الإسرائيلي (0-33)، وذلك بعد أشهر من تطبيع العلاقات بين البلدين.

وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي، قبل المباراة التي أقيمت من دون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن ثم تصافح اللاعبون.

وبدا اللاعبون الإماراتيون غير مرتاحين فقط عندما سئلوا عن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وقد انتقد الفلسطينيون التطبيع بين إسرائيل والإمارات باعتباره خيانة لقضيتهم ولإقامة دولتهم.

وقال اللاعب الإماراتي ابراهيم الدريع: "لا نفكر فيما إذا كانت إسرائيل دولة جيدة أم دولة سيئة... نحن نتبع قادتنا فقط"، رافضا مناقشة الصراع قبل الإسراع للقاء الإسرائيليين لتناول العشاء.

المصدر: (أ ب)