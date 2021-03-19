شاهد.. لقطة ساخرة من زلاتان بعد سقوطه أمام "الشياطين الحمر"

أعرب النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، عن شعوره بإحباط كبير لخروج فريقه ميلان الإيطالي من دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، وأمله في المنافسة على لقب الدوري "الكالتشيو".

وسقط ميلان في عقر داره أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو، وذلك بعد تعادلهما (1-1) في لقاء الذهاب يوم الخميس 11 مارس الجاري، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الروسية، مقطع فيديو طريفا يعكس مدى خيبة الأمل التي شعر بها زلاتان إبراهيموفيتش وفريقه وجماهيره، بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر".

🦵 Бдыщ – и Златан остался без ЛЕ 😅 pic.twitter.com/V8HyGDdG2P — Матч ТВ (@MatchTV) March 18, 2021

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وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نشعر بإحباط كبير، لأننا قدمنا أداء جيدا في المباراتين، ارتكبنا خطأ واحدا واستقبلنا هدفا".

وأضاف: "كان علينا صناعة فرص أكثر، ولا نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم، تتعلم من اللحظات السلبية وتنضج من خلالها، ننظر للأمام والموسم لم ينته بعد".

وأكمل: "سنعود للدوري الإيطالي أقوى، ونتعلم من الأخطاء ونتحسن، أريد اللعب للفوز بشيء، نحن في المركز الثاني وعلينا المحاولة للفوز بلقب الدوري. إذا تأهلنا لدوري الأبطال سيكون أمرا رائعا، لكن الهدف هو تحقيق بطولة، لا أستطيع قول شيء عن الموسم المقبل، ما أعرفه أنني هنا في هذه اللحظة".

وأتم: "الفريق يؤمن بما نقدمه تطورنا ذهنيا، هؤلاء اللاعبون لا يتقبلون الخسارة حتى في التدريب، وهذا شيء يشجعنا".

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة متخلفا بفارق 9 نقاط عن جاره ومنافسه اللدود إنتر ميلان صاحب مركز الصدارة، بعد مرور 27 جولة الدوري.

المصدر: وكالات