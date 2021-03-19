ظهور الوريث الشرعي لثروة أسطورة الملاكمة "الكولونيل" التي تقدر بـ200 مليون جنيه إسترليني

أفادت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن المواطن البريطاني سيمون إدواردز، اكتشف أن والده الحقيقي هو أسطورة في عالم الملاكمة، المعلق الشهير بوب شيريدان الملقب بـ"الكولونيل".

وقامت وكالة متخصصة في لم شمل العائلات، بالعثور على والد سيمون، وتبين أنه المعلق الأشهر في تاريخ "الفن النبيل"، والذي كان صوته ملازما لأشهر النزالات في تاريخ اللعبة، من الأسطورة محمد علي إلى مايك تايسون والكثير من النجوم الكبار، ويعتبر بمثابة الأسطورة في اللعبة، ويحظى باحترام مشاهير الملاكمة التاريخيين.

وقال سيمون إنه يتحدث بشكل يومي مع والده، وأنه لا يصدق ما حصل له، وأن المفاجأة هائلة بالنسبة له.

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وذكر المواطن البريطاني أنه يستعد حاليا للسفر إلى لاس فيغاس في أمريكا، حيث سيلتقي بوالده "الكولونيل" في فيلا فاخرة يمتلكها الأخير ويقدر ثمنها بـ145 مليون استرليني.

واكتشف كذلك أن جذور عائلته تعود إلى دبلن بإيرلندا، وقال إن والدته الحقيقية توفيت في العام 1985، وتدعى روز ماري روان، بينما تم تبنيه من قبل العائلة التي ربته طوال العقود الماضية. وقال إن مايك إدواردز تبناه برفقة زوجته سيو، وقدموا له كل الرعاية اللازمة منذ كان في الخامسة من عمره.

وكانت علاقة قد جمعت والدته الحقيقية بوالده البيولوجي بوب، حين كان الأخير في زيارة إلى بريطاني وأقام في فندق تملكه عائلة، وكانت والدة سيمون البيولوجية تعمل في التنظيف بالفندق. ونتيجة لذلك ولد سيمون، لكن لم يتم الاعتراف به من قبل عائلة بوب.

وبات سيمون إدواردز (40 عاما) وهو أب لطفلين، الوريث الشرعي لوالده، بوب شيريدان، الذي يعرف بـ"الكولونيل" (76 عاما)، ولثروته الضخمة التي تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: "emaratalyoum"