أوكرانيا تهبط إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية

هبط منتخب أوكرانيا إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أن رفضت المحكمة الرياضية، اليوم الجمعة، الطعن الذي تقدم به ضد قرار اعتباره مهزوما 0-3 أمام سويسرا.

وألغيت المباراة بين المنتخبين التي كانت مقررة في لوسيرن بسويسرا، يوم 17 نوفمبر الماضي، بعد خضوع المنتخب الأوكراني للحجر الصحي عقب ظهور إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

وأقرت لجنة الطعون التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في 25 نوفمبر الماضي، أنها تعتبر المنتخب الأوكراني منسحبا من المباراة، وبالتالي فإن المنتخب السويسري يصبح فائزا بنتيجة 3-0 حسب اللوائح.

وبناء على ذلك، لجأ الاتحاد الأوكراني إلى محكمة التحكيم الرياضية طالبا إلغاء قرار الـ"يويفا"، لكن المحكمة أقرت اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا كانت مسؤولة عن إلغاء المباراة، وأن قرار الـ"يويفا" باعتبار منتخبها مهزوما يتطابق مع اللوائح التي وضعها الاتحاد القاري، بسبب جائحة "كوفيد-19".

ويعني هذا القرار هبوط المنتخب الأوكراني إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بين فرق المجموعة الرابعة في المستوى الأول.

المصدر: "رويترز"