قبيل قرعة ربع النهائي.. ليفربول ينشر فيديو لجميع أهدافه في دوري الأبطال

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، جميع الأهداف التي سجلها لاعبو "الريدز" في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وكتب الحساب في تعليقه على الفيديو: "شاهد واستمتع بجميع أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ".

مُذهل! 🤩



شاهد واستمتع بجميع أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ⚽🔴pic.twitter.com/CjfJbDizcI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 18, 2021

ونشر ليفربول هذا الفيديو، قبيل ساعات قليلة من سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، التي ستقام اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة 11 ظهرا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان ليفربول، بلغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على لايبزيغ الألماني، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيواجه "الريدز" في دور الثمانية، أحد الأندية السبعة التالية: مانشستر سيتي، تشيلسي، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، أو بورتو.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول، توج بلقبه الأخير في دوري أبطال أوروبا في العام 2019.

المصدر: حساب ليفربول على "تويتر"