موعد قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي

أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وأسفرت عن تأهل ثمانية أندية إلى الدور ربع النهائي.

وبلغ الدور ربع النهائي، ثنائي إنجلترا، مانشستر يونايتد، وأرسنال، وثنائي إسبانيا، فياريال، وغرناطة، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسلافيا براغ التشيكي، وروما الإيطالي.

إقرأ المزيد

وستسحب قرعة منافسات ربع النهائي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينيتش، الثالثة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ولن تكون القرعة موجهة، بمعنى أنه يمكن لفريقين من دولة واحدة، أو سبق لهما أن التقيا في دور المجموعات، أن يتواجها في الدور ربع النهائي.

كما أنه لا توجد أي تصنيفات للفرق الثمانية، وسيتم تحديد هوية الفريق الذي سيلعب مباراة الذهاب على أرضه، بموجب القرعة أيضا.

وعقب الانتهاء من قرعة ربع النهائي، سيتم إجراء قرعة الدور نصف النهائي.

مواعيد المباريات

- ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الثامن من أبريل المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.

- ستجرى مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 29 أبريل المقبل، على أن تلعب جولة الإياب في السادس من مايو.

- وسيحتضن ملعب "جدانسك أرينا" في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 26 مايو المقبل.

المصدر: وكالات