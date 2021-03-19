شوقي غريب يكشف تفاصيل استدعاء صلاح للمنتخب الأولمبي المصري

كشف مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، شوقي غريب، موعد مخاطبة ليفربول بشأن انضمام نجمه المصري، محمد صلاح، لقائمة "الفراعنة" التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال شوقي، الذي أعلن أمس الأربعاء قائمة ضمت 32 لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، في تصريحات تلفزيونية: "هذا هو التجمع الأول الذي لا نخوض فيه أي مباريات منذ بداية تكوين المنتخب، لكن بسبب فيروس كورونا والإجراءات الطبية لم نتمكن من لعب أي مباراة".

وأضاف: "منتخبا أستراليا، وجنوب إفريقيا واجها صعوبات في اللعب ضدنا بسبب ظروف سفر اللاعبين".

وأكد: "كل من انضم للقائمة الأولية للمنتخب الأولمبي له الفرصة في التواجد في القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو".

وعن انضمام صلاح (28 عاما) لقائمة منتخب مصر الأولمبي (تحت 23 عاما) في الأولمبياد، قال شوقي: "أعلنت أكثر من مرة أن محمد صلاح هو من وقع عليه الاختيار للانضمام لنا من فوق سن الـ23 حتى الآن، هو من أفضل 3 لاعبين في العالم ووجوده إضافة هامة".

وتابع: "لمخاطبة ليفربول فعلينا أن نخاطبه بشكل واضح يتمثل في أن أعرض عليهم موعد المباريات (في الأولمبياد)، ومكان إقامة البعثة، وخريطة تحركات المنتخب، وأن أوضح لهم كل شيء".

وأكمل: "سنحصل على هذه المعلومات يوم 21 أبريل المقبل بعد قرعة الأولمبياد، وبعدها ستكون لدينا خطة واضحة لكل شيء بعد معرفة الملاعب التي سنلعب فيها، وبعدها سنخاطب ليفربول مباشرة".

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين تتجاوز أعمارهم الـ23 عاما.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، في نوفمبر 2019.

وكان الـ"فيفا"، حدد الـ21 من أبريل المقبل، موعدا لإجراء قرعة أولمبياد طوكيو.

المصدر: وكالات