الاتحاد السعودي يضع شرطا واحدا لانضمام حجازي لمنتخب مصر (فيديو)

وافقت إدارة نادي الاتحاد السعودي على انضمام مدافع الفريق الأول لكرة القدم، أحمد حجازي، إلى المنتخب المصري، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

ووفقا لما جاء في برنامج "الدوري مع وليد"، فإن نادي الاتحاد وافق على أن يعلب حجازي مباراة واحدة مع المنتخب المصري أمام مضيفه الكيني، يوم 25 مارس الجاري، على أن يعود من كينيا إلى المملكة، بعد هذه المباراة مباشرة، دون المرور بمصر.

ولن يخوض حجازي بذلك، المواجهة الثانية لمنتخب "الفراعنة" في القاهرة أمام جزر القمر، وفق شرط نادي الاتحاد، لأنه في حالة لعبه، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما خارج السعودية، وحجر آخر 7 أيام داخل المملكة، وهو ما سيعني غيابه عن مواجهة فريقه وغريمه الهلال لحساب الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم 9 أبريل المقبل.

وأشار البرنامج إلى أن الاتحاد المصري، وافق على خوض حجازي مواجهة كينيا فقط والعودة للاتحاد دون خوض لقاء جزر القمر، ليتيح للاعب خوض مواجهة الهلال.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين أمام كينيا، وجزر القمر، يومي 25 و29 من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب المصري، المركز الأول في المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر، صاحب المركز الثاني، فيما يشغل المنتخب الكيني المركز الثالث، بـ3 نقاط، ويتذيل توغو ترتيب المجموعة، بنقطة وحيدة.

المصدر: برنامج "الدوري مع وليد"