قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي
أسدل الستار يوم الخميس على منافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الربع النهائي لـ"يوروبا ليغ".
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021
✅ Granada, Dinamo Zagreb, Arsenal, Roma, Slavia Praha, Manchester United, Villarreal and Ajax all progress to quarter-finals
Who did it best tonight? 🤔#UEL
وتأهل فريقان من إنجلترا، وهما أرسنال ومانشستر يونايتد، وآخران من إسبانيا وهما: غرناطة وفياريال، إضافة إلى روما الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسلافيا براغ التشيكي.
Your Europa League quarter-finalists! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021
🏆 2020/21 winner will be ______ #UELpic.twitter.com/Dz1njFvv86
المصدر: "twitter/europaleague"