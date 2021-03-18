قائمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

أسدل الستار يوم الخميس على منافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الربع النهائي لـ"يوروبا ليغ".

⏰ RESULTS ⏰



✅ Granada, Dinamo Zagreb, Arsenal, Roma, Slavia Praha, Manchester United, Villarreal and Ajax all progress to quarter-finals



Who did it best tonight? 🤔#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021

وتأهل فريقان من إنجلترا، وهما أرسنال ومانشستر يونايتد، وآخران من إسبانيا وهما: غرناطة وفياريال، إضافة إلى روما الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، ودينامو زغرب الكرواتي، وسلافيا براغ التشيكي.

Your Europa League quarter-finalists! 🤩



🏆 2020/21 winner will be ______ #UELpic.twitter.com/Dz1njFvv86 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021

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المصدر: "twitter/europaleague"