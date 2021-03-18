بالفدديو.. ميلان يودع الدوري الأوروبي على يد "الشياطين الحمر"

أطاح فريق مانشستر يونايتد بمضيفه ميلان الإيطالي من دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الخميس.

وسجل الفرنسي بول بوغبا هدف الفوز الوحيد للفريق الإنجليزي "الشياطين الحمر"، عند الدقيقة 49 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو.

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وانتزع مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بتفوقه على ميلان (2-1) بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، وذلك بعد تعادلهما (1-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الخميس 11 مارس الجاري، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر.

المصدر: RT