إيقاف نزاروف البطل الأولمبي لرمي المطرقة

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الخميس، إيقاف البطل الأولمبي لرمي المطرقة الطاجيكي، ديلشود نزاروف، لمدة عامين بسبب المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان إن العينات المأخوذة من نزاروف (38 عاما) من بطولة العالم 2011 في دايجو بكوريا الجنوبية، حين احتل المركز العاشر، أعيد فحصها وتبين وجود مادة محظورة رياضيا.

وتم إيقاف نازاروف بأثر رجعي، ويبدأ من 24 سبتمبر 2019، الأمر الذي سيحرمه من الدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو.

وألغيت كل نتائج نزاروف في الفترة من 29 أغسطس 2011 وحتى نفس اليوم من عام 2013 ولن يسمح له بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي تنطلق في 23 يوليو.

وحقق نزاروف اللقب الأولمبي في أولمبياد ريو 2016 ليمنح طاجيكستان أول ميدالية ذهبية منذ استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

كما نال فضية بطولة العالم 2015 وذهبية دورة الألعاب الآسيوية في الأعوام (2006 و2010 و2014).

المصدر: رويترز