قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع لدوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الأربعاء، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعد ختام مباريات الإياب من دور الـ16 لبطولة "التشامبيونز ليغ".

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائمة تضمنت اسماء 4 لاعبين وهم: النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي قاد فريقه، مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الفوز على فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، بإحرازه الهدف الأول له، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ".

والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ساهم في فوز فريقه ريال مدريد على أتالانتا الإيطالي (3-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة مدريد، كما انتهت مباراة الذهاب أيضا بفوز الفريق الملكي بهدف وحيد، ليتابع "الميرينغي" مشواره في البطولة.

كما ساهم النجم الألماني جوشوا كيميتش في مواصلة فريقه بايرن ميونيخ الألماني، مشوار الدفاع عن لقب البطولة، بعد أن تغلب على ضيفه فريق لاتسيو (2-1)، أمس الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، مجددا بذلك انتصاره، حيث فاز على الفريق الإيطالي ذهابا أيضا (4-1).

ودخل قائمة المرشحين الأربعة أيضا، الفرنسي نغولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الذي أطاح بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بفوزه عليه بهدف وحيد في لقاء الذهاب الذي جمعهما ضمن دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست، وجدد فوزه عليه (2-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

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المصدر: "twitter/ChampionsLeague"