مدرب المغرب يستدعي 24 لاعبا لمواجهة موريتانيا وبوروندي

أعلن مدرب منتخب المغرب، وحيد خليلوزيتش، قائمة أسود الأطلس، التي ستواجه منتخبي موريتانيا وبوروندي في 26 و30 مارس الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وشهدت القائمة تواجد 24 لاعبا، يتقدمهم نجم نادي تشيلسي، حكيم زياش، وهداف نادي إشبيلية، يوسف النصيري.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي التي أعلنها البوسني خليلوزيتش:

في حراسة المرمى: ياسين بونو ( إشبيلية)- منير المحمدي (هاتاي سبور)- أنس الزنيتي (اتحاد طنجة).

في خط الدفاع: رومان غانم سايس (ولفرهامبتون)-أشرف حكيمي (إنتر ميلان)- نايف أكرد (رين)- زهير فضال (سبورتينغ لشبونة)- عصام شباك (مالتيا سبور)- سفيان شاكلا (خيتافي)- نبيل درار (بروج)-أدم ماسينا (واتفورد).

في خط الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا)- حكيم زياش (تشيلسي)- سليم أملاح (ستاندار دولييج)- أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت)- عادل تاعرابت (بنفيكا)- يحيى جبران( الوداد)- أسامة طنان (فيتيس أرنيهم).

في خط الهجوم: يوسف النصيري (إشبيلية)- يوسف العربي (أولمبياكوس)- سفيان رحيمي( الرجاء)- زكرياء أبو خلال (أزد ألكمار)- منير الحدادي (إشبيلية)- أيوب الكعبي (الوداد).

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم