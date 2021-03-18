حكم بلغاري يتعرض لموقف محرج أثناء إدارته لإحدى المباريات (فيديو)

تعرض حكم شاب لموقف محرج خلال إدارته إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة البلغاري لكرة القدم، بعدما أجبر على ترك الملعب والركض إلى موقف سيارات قريب، لتفادي التعرض لاعتداء من اللاعبين.

وبدأت الواقعة، حينما احتج أحد اللاعبين على الحكم بالصراخ عليه ودفعه، ليشهر الأخير بطاقة صفراء في وجه اللاعب، الذي فقد أعصابه فاندفع نحو الحكم ووجه له ضربة قوية على مستوى الرأس.

وبعدها، حاول الحكم الهرب، لكن بعض اللاعبين الغاضبين استمروا في الركض خلفه، لينضم إليهم أعضاء من الطاقم الفني للنادي، حيث حاولوا مسرعين الاعتداء عليه.

والطريف في الواقعة، أن الحكم "الهارب"، لم ينس أن يتوقف قبل تخطيه خط التماس، ليعلن نهاية المواجهة، رغبة منه في تفادي أي اعتداءات ثانية.

هذا القرار زاد من غضب أحد اللاعبين، الذي انطلق نحو الحكم الذي لم يجد سبيلا للنجاة سوى الهروب إلى موقف سيارات قريب من الملعب، للاحتماء فيه.

المصدر: .thesun