هجمة مرتدة نموذجية ينهيها المغربي زياش بهدف جميل في شباك أتلتيكو (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للهدف الرائع الذي سجله المغربي، حكيم زياش، في مباراة فريقه تشيلسي وأتلتيكو مدريد (2-0)، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد هجمة مرتدة نموذجية، بدأها الفرنسي نغولو كانتي، الذي قطع كرة عرضية برأسه بالقرب من منطقة جزاء تشيلسي، وصلت الكرة إلى الألماني كاي هافيرتس، الذي تجاوز أحد لاعبي أتلتيكو بمهارة، قبل أن يمرر الكرة إلى مواطنه تيمو فرنر، المنطلق من منتصف الملعب كاسرا التسلل، فمررها بدورها عرضية زاحفة داخل المنطقة إلى المندفع زياش، الذي تابعها بيمناه، فشل الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك في صدها لتهز شباكه، في الدقيقة 34.

هدف حكيم زياش في مرمى اتلتيكو مدريد pic.twitter.com/jMoa9FjrAB — mahmoud m aboaziza (@aboaziza_m) March 18, 2021

وأضاف البديل الإيطالي إيمرسون، الهدف الثاني، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 2-0، ويبلغ الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بتفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 3-0.

المصدر: RT